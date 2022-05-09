Тверь, , 11:27 — REGNUM Памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Тверской области начались у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 9 мая.

Ржевский мемориал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу, память павших солдат руководители региона, жители и гости Ржева почтили минутой молчания.

«Мы благодарим вас за подвиг, отдаем вам всё тепло наших сердец. Вы выстояли и победили в самой страшной войне, восстановили нашу страну, показали нам, что значит быть верными Родине и как важно уметь отстаивать интересы Отечества. Сегодня наша страна вновь находится на передовой борьбы с нацизмом. Уверен, что опираясь на традиции, заложенные ветеранами, наши военнослужащие с честью решат все поставленные задачи», — обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя к ветеранам, труженикам тыла, детям войны.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942–1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

Ржев находился в нацистской оккупации 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.

Мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.