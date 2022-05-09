Тверь, 9 мая 2022, 11:27 — REGNUM Памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Тверской области начались у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 9 мая.
Состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу, память павших солдат руководители региона, жители и гости Ржева почтили минутой молчания.
Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942–1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
Ржев находился в нацистской оккупации 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.
Мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.