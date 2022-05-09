Томск, 9 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Томске прошёл парад, посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с традиционного выноса знамени Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Томска Парад Победы в Томске

Парад открылся прохождение военной техники. Колонну возглавляли легендарные танки Т-34 и Т-34-85, ставшие символами Победы.

За ними проследовали не менее прославленные «самоходки» СУ-100, системы реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», грузовики «полуторка» ГАЗ-ММ и ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-64 и так далее. Далее по центру Томска парадным маршем прошли военнослужащие.

«Мы всегда будем помнить своё родство с теми, кто вынес все тяготы и лишения войны, кто кровью и самой жизнью добыл для нас Победу. Это нужно не мёртвым, это нужно живым!» — отметил мэр города Михаил Ратнер, поздравив горожан с праздником.