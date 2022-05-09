Москва, , 11:25 — REGNUM Военная продукция российских предприятий ракетно-космической отрасли приняла участие в военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

АПУ «Ярс». Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ходе парада по площади прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй стратегические ракетные комплексы «Ярс». Эти комплексы разработаны Московским институтом теплотехники, а производятся на мощностях Воткинского завода. Обе организации входят в Роскосмос.

Также в параде приняли участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Ракеты для этих комплексов также производятся на Воткинском заводе, самоходные пусковые установки — в производственном объединении «Баррикады».

Торжественные мероприятия по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли не только в наземных космических центрах, но и на Международной космической станции. Российские космонавты развернули на станции Знамя Победы, а также вывесили фотографии участвовавших в войне родственников.