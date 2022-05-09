Мариуполь, ДНР, , 11:25 — REGNUM Георгиевскую ленту длинной в 300 метров развернули и пронесли в Мариуполе в День Победы волонтеры во главе с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об 9 мая сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в своем телеграм-канале.

Георгиевская лента

Уточняется, что волонтеры пронесли георгиевскую ленту до монумента «Воину-освободителю Донбасса» и подчеркивается, что это самая большая в мире такая лента, площадь которой составляет 2100 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 9 мая, в День Победы, вновь зажег Вечный огонь у памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе.