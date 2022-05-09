Элиста, 9 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Элисте состоялось торжественное шествие колонн, посвящённое 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. В едином строю прошли официальные лица Калмыкии, ветераны Великой Отечественной войны и силовых структур.

телеграм-канал администрации Элисты В Элисте состоялся парад Победы

По традиции участники шествия сделали остановку у памятника Басану Городовикову. Здесь глава Калмыкии Бату Хасиков возложил цветы к его подножию.

Под музыку военных лет колонна продолжила движение к мемориалу «Вечный огонь», где состоялся торжественный митинг. Сводный хор учащихся Элисты исполнил песни «Катюша» и «День Победы».

Участники шествия поднялись к Вечному огню, где несут вахту юнармейцы. К мемориалу легки живые цветы. Память павших почтили минутой молчания.