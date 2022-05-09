Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Воздушная часть военного парада в Петербурге в честь Дня Победы 9 мая не состоялась из-за плохих погодных условий в аэродромах вылета авиации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее планировалось, что в воздушном показе примут участие от 14 до 30 самолетов и вертолётов армейской, военно-морской и военно-транспортной авиации. Они должны были взлетать с трёх аэродромов в ряде регионов страны и пройти над Петербургом.

В генеральной репетиции парада 7 мая воздушная часть состоялась, но 9 мая от нее пришлось отказаться из-за ухудшившейся погоды на Северо-Западе России.