Москва, 9 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Указ о поддержке семей российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, подписал 9 мая президент России Владимир Путин. Документ 9 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В своем указе российский лидер поручил правительству РФ обеспечить установление вузами для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих или принимавших участие в спецоперации по денацификации Украины, включая погибших или умерших при исполнении обязанностей военной и иной службы, специальной квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования в размере 10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки.

Также в указе устанавливается специальная квота на прием детей погибших в ходе спецоперации ВС РФ российских военных в вузы и военные училища, а также рекомендуется властям регионов России оказать поддержку таким семьям.

Подчеркивается, что настоящий документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин во время своей речи на параде Победы в Москве заявил, что государство окажет особую поддержку семьям погибших и раненных в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины российских военных.