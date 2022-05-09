Москва, , 11:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.

Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду Mil.ru

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Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в перезахоронен в Александровском саду в 1966 г. Затем здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — «Пост номер 1» — был установлен в 1997 году.