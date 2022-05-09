Казань, 9 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Казани в День Победы прошла торжественная церемония открытия бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Памятник установлен на территории кадетской школы-интерната, носящей его имя.

Tatarstan.ru Герой Советского Союза Борис Кузнецов

Глава Татарии Рустам Минниханов отметил любовь к Родине Бориса Кирилловича, его доблесть в боях и труде. Общественная деятельность Кузнецова заслуживает отдельного признания. Минниханов добавил, что был лично знаком с выдающимся земляком. «Это был уникальнейший человек с большой энергией», — сказал он.

Вдова Героя Советского Союза Альфия Филатова рассказала о гордости мужа за то, что школа носит его имя.

«Мы открываем бюст этому великому человеку нашей республике и отдаем долг памяти всем нашим ветеранам. Мы всегда помним и будем помнить тех, кто воевал на полях сражений, и тех, кто ковал победу в тылу», — дополнил Минниханов.

Учащиеся кадетской школы-интерната прочли посвященные Борису Кузнецову стихи. Перед собравшимися выступили музыканты духового оркестра.

ИА REGNUM напоминает, родился Борис Кузнецов в Казани 26 декабря 1925 года. В армии начал служить с 1942 года. В феврале 2044 года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Он награжден орденами Ленина, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, 26 медалями. Кузнецов принимал участие в парадах Победы в Москве в 1995, 1996, 1997, 2005, 2010 и 2015 годах. В 2019 году в Лаишеве после капитального ремонта открыли школу имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Он скончался 11 ноября 2020 года в возрасте 95 лет.

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