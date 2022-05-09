Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM В Екатеринбурге 9 мая состоялось шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Евгений Кульберг во главе колонны Бессмертного полка Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Участники прошли по проспекту Ленина до Дворца молодёжи. Акция объединила порядка 150 тыс. человек.

Возглавили колонну свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Евгений Кульберг. Подобные акции прошли и в других территориях Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге «Бессмертный полк» впервые прошёл в 2013 году. Напомним, со дня разгрома нацистской Германии минуло уже 77 лет.