Екатеринбург, 9 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 9 мая состоялось шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Евгений Кульберг во главе колонны Бессмертного полка

Участники прошли по проспекту Ленина до Дворца молодёжи. Акция объединила порядка 150 тыс. человек.

Возглавили колонну свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Евгений Кульберг. Подобные акции прошли и в других территориях Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге «Бессмертный полк» впервые прошёл в 2013 году. Напомним, со дня разгрома нацистской Германии минуло уже 77 лет.