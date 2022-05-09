Горно-Алтайск, , 11:14 — REGNUM В населённых пунктах Республики Алтай состоялось шествие «Бессмертного полка». По словам главы региона Олега Хорохордина, в Горно-Алтайске в шествии приняли участие около 5 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Бессмертный полк» в Горно-Алтайске, Республика Алтай Телеграмм-канал Олега Хорохордина

По всей республике на улицы вышли более 24 тыс. человек с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны.

«Впервые после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, шествие, торжественный парад и праздничный митинг прошли в полноценном, традиционном формате. «Бессмертный полк» жив, а значит никто не забыт и ничто не забыто!» — отметил Хорохордин.