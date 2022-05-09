Воронеж, 9 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Жителей Воронежской области с Днём Победы 9 мая поздравили губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Текст поздравления опубликован на сайте правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Александр Гусев

«Грандиозный смысл этой даты навсегда останется в объективной мировой истории и в наших сердцах, которые с гордостью хранят память о подвиге советского народа. Мы нередко думаем о том страшном времени и преклоняемся перед исполинским мужеством и силой воли военного поколения соотечественников, его беспримерной сплоченностью ради судьбоносной цели. Именно поэтому Победа была за нами. Она оказалась на стороне тех, кто боролся с нацистским злом за правое дело и справедливость», — говорится в обращении.

Так, отмечают руководители региона, будет всегда — если кто-то попытается противостоять России, что сегодня доказывают российские военнослужащие.

«Рады, что нынешний День Победы мы сможем отметить полноценно — военным Парадом, шествием «Бессмертного полка», теплыми встречами, праздничными гуляниями, салютом. И повсюду будут звучать слова безмерной благодарности нашим ветеранам. Погибшим. Ушедшим. Живым», — говорится в поздравлении.

9 Мая Россия отмечает главный праздник — День Победы. Впервые за два года в Воронежской области праздничные мероприятия проводятся без ограничений.