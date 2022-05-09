Самара, , 11:12 — REGNUM День Победы откликается в сердце радостью и болью, горечью бесчисленных потерь и великой гордостью за силу, мужество и стойкость героического поколения победителей. Об этом 9 мая сообщал глава Самарской области Дмитрий Азаров на параде Победы в Самаре.

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Он заявил, что девятое мая является священной для каждого датой.

«День, который откликается в сердце радостью и болью, горечью бесчисленных потерь и великой гордостью за силу, мужество и стойкость героического поколения победителей. Мы помним каждого, кто погиб на фронте, умер от голода и пыток на оккупированных территориях, был замучен в фашистском плену, сгорел в печах лагерей смерти. Мы помним и тех, кто трудился на пределе человеческих возможностей в тылу, помогая тем, кто был на передовой», — заявил он.

Глава региона отметил, что День Победы является праздником общим для всех и личный для каждого россиянина, поскольку в каждой семье есть свои герои.

«Мы дорожим своей независимостью и также яро не приемлем нацизм, который в последние годы вновь пророс у самых наших границ. Во имя священной памяти отцов, дедов и прадедов, наших дорогих ветеранов, сейчас наши солдаты и офицеры, вновь бесстрашно вступают в бои, чтобы освободить Украину от нацизма, остановить войну на Донбассе, обеспечить безопасность мирных граждан. Также как фронтовики Великой Отечественной они проявляют мужество и отвагу. Каждый день мы узнаем имена новых героев. Они ведут борьбу за правое дело. И сегодня все мы сплотились, чтобы дать отпор любым внешним угрозам, остановить распространение нацизма, показать всем, кто пытается оказать давление на нашу страну, что усилия их тщетны и никому не по силам сломить российский народ», ­ — подчеркнул глава региона.

Он заявил, что День Победы останется вечным гимном смелости, несокрушимости и единства.

«В нем мы черпаем силу и стойкость», — заявил Азаров.

Он напомнил, что сейчас против России развернута масштабная информационная война.

«Мы будем вновь и вновь рассказывать нашим детям о том, за что сражались их прадеды, за что сейчас сражаются их отцы и братья. Передадим им священную историческую память, наше богатое духовное наследие», ­ — сообщил самарский губернатор.

Он обратился к ветеранам и труженикам тыла: «Мы не предадим ваше дел и будем защищать суверенитет нашего государства, мир и свободу на российской земле. В этом наш долг перед героическим поколением победителей».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что праздничные мероприятия в Самаре в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершатся концертом, артиллерийским салютом и фейерверком.