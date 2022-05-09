Нижний Новгород, , 11:10 — REGNUM Годовщина Великой Победы — Великий день. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя жителей региона с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы permkrai.ru

«Война была великой трагедией, последствия которой мы переживаем до сих пор. А Победа стала символом торжества добра над злом, символом справедливости! Всегда в День Победы мы объединяемся и вспоминаем, как большой народ, объединившись, бил врага», — отметил глава области.

Никитин подчеркнул, что Победа стала возможной, только благодаря самоотверженности, профессионализму, сплоченности и честности во всём.

«Такими принципами нужно руководствоваться и сегодня. Это время, когда люди снимают маски, когда разбиваются кривые зеркала… Важно максимально ответственно выполнять свою работу на всех участках: на заводах, в сельском хозяйстве, социальной сфере», — уверен Никитин.

Он добавил, что сегодня нужно искренне помогать тем, кому пришлось сейчас сложнее всего — жителям Донбасса, вынужденным покинуть свои дома, жить в сложнейших условиях.

«День Победы сегодня — не просто праздник, а духовный стержень нашей культуры. Помним и гордимся! С Праздником!», — заключил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, сейчас в Нижегородской области проживают 14 020 ветеранов, в том числе 563 участника Великой Отечественной войны и 13 268 тружеников тыла.