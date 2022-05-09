Донецк, , 11:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Докучаевск и Ясиноватую. Об этом 9 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:50 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️10:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из «Градов».

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