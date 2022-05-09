Мариуполь, ДНР, , 11:07 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 9 мая, в День Победы, вновь зажег Вечный огонь у памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в своем телеграм-канале.

Вечный огонь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что партия оказывает помощь в восстановлении мемориалов воинской славы на Донбассе и этот памятник, наряду с активистами «Единой России», МГЕР и Волонтерской роты, восстанавливали мирные жители.

При этом отмечается, что последний раз День Победы в Мариуполе отмечали восемь лет назад и добавляется, что также волонтеры развернули 300-метровую георгиевскую ленту, которая является самой большой в мире (2100 кв. метров), и пронесли ее до монумента «Воину-освободителю Донбасса».

Кроме того, к сообщению прикреплено видео, на котором запечатлено, как глава ДНР зажигает Вечный огонь у памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе от привезенного от памятника Неизвестному солдату в Москве Вечного огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны.