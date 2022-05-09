Минск, 9 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народ Украины с годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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В поздравлении народу Украины с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Лукашенко отметил, что «в эти тяжелые времена не только для Украины, но и для всей Европы мы, как никогда ранее, ощущаем ценность мира и стабильности».

«Трагические события, которые развернулись на украинской земле, свидетельствуют о том, что жуткий опыт, приобретенный в первой половине XX столетия, много для кого уже ничего не значит. Советские люди вынесли … огромный груз боли и страданий, обеспечив решающую роль в Победе над фашизмом, освобождении всего мира от коричневой чумы. И сегодня никто и нигде не сможет исказить историческую правду, принизить роль наших предков в разгроме этого нашествия», — отметил он.