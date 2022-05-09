Салехард, , 11:05 — REGNUM В День Победы мы вспоминаем мужество, несокрушимость духа и подвиг наших предков, наших героев. Об этом заявил в своём поздравлении губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Мы — наследники великой истории. Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла! Мы вечно будем благодарны за то, что подарили нам будущее!» — отметил в своё поздравлении глава Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дмитрий Артюхов напомнил об огромном вкладе ямальцев в Победу над нацизмом. Сражаться за Родину в годы Великой Отечественной войны ушёл каждый пятый житель автономного округа, каждый четвёртый — не вернулся домой. Женщины и дети тяжело трудились, чтобы обеспечить фронт всем необходимым.

«Сегодня наш общий долг — всеми силами не допустить повторения тех страшных событий и искажения истории. Правда на нашей стороне», — заключил своё поздравление Дмитрий Артюхов.