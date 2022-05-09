Красноярск, , 11:04 — REGNUM В Красноярске 9 мая, в День Победы, состоялось торжественное шествие подразделений воинских частей, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных образовательных учреждений и организаций региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

День победы в Красноярске Александр Черных © Krskstate.ru

Утром на площади Революции открылась выставка военной техники. На экранах транслировали видеоролики о красноярских ветеранах Великой Отечественной войны. На площадь вынесли Государственный флаг России и копию Знамени Победы.

Собравшихся с Днём Победы поздравил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Сегодня мы отмечаем наш главный священный праздник — День Победы. Он стал символом мужества, отваги и несгибаемой воли нашего народа», — отметил он.

«Сегодня, в очень сложное, по-настоящему переломное время, когда идёт спецоперация на Украине, жители края, избравшие своей профессией защиту Отчизны, с честью выполняют свой воинский долг, свято чтут подвиг ветеранов, которые завещали нам беречь мир и стоять за справедливость. За нами правда, а значит, мы победим!» — подчеркнул Усс.

Губернатор напомнил, что Красноярску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

В торжественном прохождении приняли участие более 30 парадных расчётов, около 2 тысяч человек, порядка 40 единиц военной техники.

Завершится праздник вечерним концертом на площади Мира и салютом.

Добавим, праздничные мероприятия также проходят в районах Красноярского края.

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