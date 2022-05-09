Ростов-на-Дону, 9 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону началось прохождение колонны «Бессмертного полка». Участники шествия несут портреты своих героев — ветеранов Великой Отечественной войны. На площади Карла Маркса было сформировано несколько пеших колонн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

«Бессмертный полк» в донской столице открыла колонна «Ночных волков». За ними в едином строю идут тысячи ростовчан с портретами своих фронтовиков.

Напомним, что в течение двух лет акция в очном формате не проводилась в связи с плохой санитарно-эпидемиологической ситуацией. По данным организаторов, в 2019 году акция объединила около 100 тыс. ростовчан.