Москва, , 11:02 — REGNUM Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны.

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По площади прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы «Ярс» и бронетранспортеры «Бумеранг».

Парад должен был завершится пролетом 77 самолётов и вертолетов, однако воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды.