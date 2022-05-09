Тбилиси, , 10:59 — REGNUM В Грузии отмечают День Победы над фашизмом, члены правительства и парламента почтили память жертв войны и поздравили ветеранов. Об этом 9 мая сообщают пресс-службы органов власти.

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В Грузии 9 мая — официальный праздник и выходной.

«Прежде всего хочу поздравить героических ветеранов с 9 мая, 77-й годовщиной Победы над фашизмом. Хочу выразить огромное уважение всем ветеранам, принимавшим участие во Второй мировой войне. Как известно, грузины внесли большой вклад в победу в этой войне», — отметил премьер Ираклий Гарибашвили.

Мероприятия по случаю праздника в этом году состоялись в тбилисском Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе).

Правительство Грузии выделило финансовую помощь ветеранам и семьям жертв войны.