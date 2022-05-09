Ижевск, 9 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. «Сегодня один из самых любимых, долгожданных и значимых праздников для нас», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, обращаясь 9 мая к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем жителям республики.

vk.com/a. brechalov Глава Удмуртии Александр Бречалов

«77 лет назад полной и безоговорочной победой нашего народа завершилась Великая Отечественная война. Этот день навсегда вписан в историю каждой семьи в нашей стране», — подчеркнул глава региона.

Великая Победа объединила миллионы жителей независимо от возраста, культурных традиций, вероисповедания, политических взглядов.

«Наш народ сражался за мир, выстоял и победил», — продолжил Бречалов.

Из Удмуртии на защиту Родины отправились 400 тыс. жителей, республика приняла у себя военные заводы, которые сутками напролет работали для фронта. Примеры мужества и героизма были в тылу, в военных госпиталях, колхозах, на строительстве железной дороги Ижевск — Балезино.

«Нам нельзя забывать уроки тех лет, нужно бережно хранить о миллионах людей, отдавших самое дорогое — свою жизнь за мир и безопасность Родины…С 9 мая, с Днем великой Победы, друзья!», — заключил глава Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на апрель 2022 года, на территории республики проживают 93 участника и инвалида войны, 58 узников фашистских лагерей, 31 блокадник, 2 114 вдов погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 7101 житель республики является тружеником тыла.

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