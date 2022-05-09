Кызыл, 9 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле состоялся парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества начались с традиционного поднятия государственных флагов у здания правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Кызыла Парад Победы в Кызыле, Тува

Парад принимал врио начальника Кызылского гарнизона майор Азат Фатхутдинов. Командовал парадом майор Захар Тарасов, участник специальной военной операции на Украине.

Торжественным маршем по главной улице Кызыла прошли парадные расчёты военнослужащих 245-го отдельного путевого железнодорожного батальона, расчеты федеральных органов исполнительной власти, Кызылского президентского кадетского училища и так далее.