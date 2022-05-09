Ростов-на-Дону, 9 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону воздушная часть парада Победы к 77-летию Великой Победы отменена, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

В воздушном параде должны были принять участие более 40 средств воздушного транспорта, в том числе Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, вертолёты Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону завершилось прохождение пешей и механизированной колонн парада, посвященного 77-летию Великой Победы. В параде приняли участие 2,5 тыс. человек и 50 единиц техники.