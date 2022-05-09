Москва, 9 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Ветеранов Великой Отечественной войны и всех граждан России поздравила с 77-й годовщиной Победы глава Минкультуры Ольга Любимова. Поздравление опубликовано на сайте министерства.

Пресс-служба Минкульта Ольга Любимова

Любимова подчеркнула, что 9 Мая является днём национальной памяти о великом подвиге народа. Она напомнила, что военные годы позволили ярче увидеть нравственное начало человека.

Служение высоким идеалам и примеры самоотверженности в эти годы легли в основу многих произведений искусства. Любимова подчеркнула, что эти произведения стали неотъемлемой частью не только отечественной, но и мировой культуры.

«Символ солдата-освободителя никогда не сойдет со своего пьедестала. Сегодня наш долг сохранить и передать подрастающему поколению историческую правду», — призвала министр.