Москва, 9 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Государство окажет особую поддержку семьям погибших и раненных в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российских военных. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин во время своей речи на параде Победы в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделали всё, чтобы окружить заботой такие семьи. Помочь. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей», — сказал он, добавив, что 9 мая им был подписан соответствующий указ.

Также российский лидер пожелал скорейшего выздоровления раненным в ходе спецоперации на Украине российским солдатам и офицерам и поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и медицинский персонал военных госпиталей за их работу.

«Низкий поклон вам, что боретесь за каждую жизнь. Часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что гибель каждого солдата и офицера Вооруженных сил (ВС) РФ является невосполнимым горем для всей России.