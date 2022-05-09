Москва, 9 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Россия гордится подвигами всех воинов союзнических армий во Второй мировой войне. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин на параде Победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать», — заявил Путин.

«Хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий», — подчеркнул он.