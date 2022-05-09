Минск, 9 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и заявил, что Минск и Москва вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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В поздравительном послании Путину он отметил, что праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам.

«В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения», — отмечается в сообщении.

Лукашенко также отметил, что «проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей».

«Сегодняшние драматические события показывают, что только вместе, сохраняя память о героических и в то же время трагических днях Великой Отечественной войны, осмысливая важность ее уроков, мы сможем дать достойный ответ современным вызовам и угрозам», — добавил он.