Чебоксары, , 10:43 — REGNUM В столице Чувашии подсчитали расходы на восстановление обвалившегося грунта у детского сада в микрорайоне Радужный. Средства планируется выделить из резервного фонда, а в последующем взыскать их с виновных в происшествии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Чебоксар.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин провёл на объекте ряд совещаний с подрядчиком, проектировщиками и муниципальными заказчиками. В мэрии отмечают, что на восстановление устойчивости склона, сошедшего в районе ограждения детского сада в микрорайоне Радужный, решением сити-менеджера из резервного фонда выделяется около 2 млн рублей, которые планируется взыскать судом с виновных юридических лиц после их исполнения.

Ожидается, что работы по восстановлению склона начнутся в конце июня после аукциона по определению подрядчика.

Замглавы по вопросам архитектуры Иван Кучерявый ссылается на то, что строительство детского сада и его благоустройство проводились согласно проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение государственной экспертизы и принята госстройнадзором Минстроя Чувашии,

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП на территории детского сада произошло в апреле 2022 года, осле посещения места происшествия привлечены «все службы для оценки ситуации». Прокуратура Чувашии инициировала проверку для установления причин обвала и действий подрядчик по строительству объекта.

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