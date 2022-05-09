Москва, , 10:42 — REGNUM Гибель каждого солдата и офицера Вооруженных сил (ВС) РФ является невосполнимым горем для всей России. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин во время своей речи на Параде Победы в Москве.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой их семьи», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что семьям погибших российских военных будет оказана особая поддержка, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины российским солдатам и офицерам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что накануне специальной операции на Украине Киев активно готовился к эскалации конфликта в Донбассе.