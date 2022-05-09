Москва, 9 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Гибель каждого солдата и офицера Вооруженных сил (ВС) РФ является невосполнимым горем для всей России. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин во время своей речи на Параде Победы в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой их семьи», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что семьям погибших российских военных будет оказана особая поддержка, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины российским солдатам и офицерам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что накануне специальной операции на Украине Киев активно готовился к эскалации конфликта в Донбассе.