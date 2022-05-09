Улан-Удэ, , 10:39 — REGNUM В столице Бурятии в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся парад войск местного гарнизона. Принимал парад заместитель командующего общевойсковой армии Восточного военного округа, полковник Игорь Сокол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

Парад Победы в Улан-Удэ, Бурятия Восточный военный округ

Торжества открыла знамённая группа роты почётного караула с Государственным флагом и копией Знамени Победы. Торжественным маршем по площади Советов города прошли парадные расчёты дислоцированных в Улан-Удэ воинских подразделений, а также военнослужащие из Монголии.

«Открыл механизированную часть парада восстановленный военными мастерами легендарный танк Т-34. За ним проследуют тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин», а также боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша», — отметили в округе.

В составе механизированной колонны проехали бронетранспортеры БТР-80, бронемашины «Тайфун», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», артиллерийские орудия, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и так далее — всего более 30 единиц военной техники.

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