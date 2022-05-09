Москва, 9 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем Победы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна», — отметил он.

Обращаясь к военнослужащим, он вспомнил об участниках других значимых сражений в истории страны.

«С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом, так и сейчас в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины России», — добавил президент России.