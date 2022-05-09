Омск, 9 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. День Победы 9 мая в Омске отметили парадом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Оmskportal.ru День победы в Омске

Легендарный танк Т-34 возглавил колонну лёгкой и тяжёлой военной авто- и бронетехники. Строевым шагом прошёл 21-й парадный расчёт подразделений воинских частей гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений региона.

В полдень по местному времени на площадь внесли государственный флаг России и копию знамени Победы. Автоколонна с ветеранами Великой Отечественной войны проследовала к трибуне почётных гостей под звуки «Марша победителей».

К собравшимся с центральной трибуны обратился губернатор Омской области Александр Бурков. Он подчеркнул, что из Омской области на фронты Великой Отечественной войны ушли почти 300 тысяч человек: «Омичи защищали Москву, прорывали блокаду Ленинграда, били врага в самом пекле Сталинградской битвы и на Курской Дуге, освобождали Европу и штурмовали Берлин».

По словам Буркова, президент РФ Владимир Путин своим решением о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины опередил вторжение украинских нацистов в Донбасс: «Уверен, что наша армия обязательно выполнит поставленные президентом задачи. Потому что, как и в годы Великой Отечественной войны, она воюет за правое дело. С праздником! С Днем Великой Победы!»

Добавим, военный оркестр в поддержку российской армии и спецоперации выстроился в букву Z, а колонна машин — буквой V.

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