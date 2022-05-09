Москва, , 10:36 — REGNUM Накануне специальной операции на Украине Киев активно готовился к эскалации конфликта в Донбассе. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин на параде Победы.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающим нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причём непосредственно у наших границ», — заявил Путин.

«Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным», — указал он.