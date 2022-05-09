Т-34 и «Катюша» выехали на Театральную площадь Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону, 9 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. По Театральной площади Ростова-на-Дону выехала механизированная колонна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Марина Каширская ИА REGNUM
В параде участвует новейшая военная техника
Возглавили колонну техники танк Т-34, реактивная установка БМ-13 «Катюша», а также грузовые автомобили ЗИЛ-157 с дивизионными пушками ЗИС-3 образца 1942 года. В составе механизированной колонны — (РСЗО) «Торнадо-С» — самая мощная и дальнобойная реактивная система залпового огня в мире.
Всего в военном параде Победы принимают участие около 50 единиц военной техники, в том числе образцы новейшей боевой техники.