Ростов-на-Дону, 9 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. По Театральной площади Ростова-на-Дону выехала механизированная колонна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM В параде участвует новейшая военная техника

Возглавили колонну техники танк Т-34, реактивная установка БМ-13 «Катюша», а также грузовые автомобили ЗИЛ-157 с дивизионными пушками ЗИС-3 образца 1942 года. В составе механизированной колонны — (РСЗО) «Торнадо-С» — самая мощная и дальнобойная реактивная система залпового огня в мире.

Всего в военном параде Победы принимают участие около 50 единиц военной техники, в том числе образцы новейшей боевой техники.