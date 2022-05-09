Москва, 9 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Россия всегда выступала за создание равной и неделимой системы безопасности. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин на параде Победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание равной и неделимой системы безопасности. Системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», — заявил Путин.

Он напомнил, что в декабре 2021 года Россия предлагала заключить договор по гарантиям безопасности.

«Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учёту интересов друг друга. Всё напрасно — страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели», — указал он.

«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающим нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза», — подчеркнул президент.