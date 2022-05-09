9 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что депутат Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани выступил против финансирования и вооружения вооружённых сил Украины (ВСУ).

Оксана Переможенко, , 14:12 — REGNUM Депутат Европарламента, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани выступил против финансирования и вооружения вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая политик заявил в эфире радио RMS.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Тьерри Мариани ФРД

По мнению Мариани, нужно прекратить вооружать армию киевского режима, так как это означает втягивание в чужую войну. Политик также подчеркнул, что для французской дипломатии недопустимо идти на поводу у США и Евросоюза.

«Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, Байден отправит туда европейцев», — указал Мариани.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие положительно оценили заявление французского политика, указав на его правоту. Иные выразили сожаление в связи с тем, что вряд ли к словам политика на Западе прислушаются.

«Хоть одна умная голова!» — отреагировала Галинка.

«Есть ещё разумные люди, жаль — мало таких», — отметила Дарима.

«США сразу трех зайцев убивают — обогащаются, разваливают Европу и втягивают в конфликт с НАТО Россию», — написал «Как прекрасен этот мир — посмотри!».

«Четвёртый — избавляют склады от старого вооружения», — ответила ему («Как прекрасен этот мир — посмотри!») Лена Ф.

«Начали головы включать. Лишь бы толк был от их слов», — добавила Ольга Г.

«Боже! Неужели? Значит, не всё так безнадежно», — отреагировала Юлия А.

«Так поляков, румынов, прибалтов держат уже наготове. Или они не Европа?» — задался вопросом Swiss Scout.

«И отправит [европейцев], да! Если не прекратят этот беспредел! Если завяжется большая битва, уж европейцы точно попадут под огонь! Включать голову пора, раз чувства самосохранения отключились…» — пишет Ольга L.

«Что значит «отправят европейцев, может быть»? Не может быть, а отправят однозначно. Что ж до вас тупеньких это так туго доходит?» — задалась вопросом Людмила.

«Так поляки уже на чемоданах сидят», — добавил Z.

«О! До них доходить кое-что начало», — задумался Ян.

«По-моему, они стали о чем-то догадываться», — шутит Enotik2020.

«К сожалению, никто не услышит!!! Здравый смысл сейчас не в почете», — отметила Наталья.

«Все в словах. Это не здравый смысл, это страх. Страх, что Байден отправит их воевать. Ещё один выздоровел», — считает Андрей.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мариани всегда последовательно отстаивал позицию хороших отношений с Россией. Он также выступает за признание Крыма российским, приезжал туда…» — возразила Андрею Elena S.

«Прозреют многие только тогда, когда Россия дойдёт до польской границы», — добавил DOK.

«Просыпаться начинают, а чего два месяца ждали? Надо было сразу орать, что Байден манипулирует вами, ему по фигу на Европу и на Украину, ему главное, чтобы за счёт войны заработал денежный станок», — отреагировала Ольга.

«Пусть обращается к правителям по фамилиям!!!» — призвал Виталий 41 276.

«Здравые мысли слышатся, оружие поставляется…» — подытожил Zloy Volk.