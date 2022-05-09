Томск, , 10:25 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил жителей с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Победы, по его словам, сплотившей нашу большую страну, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным региональной администрации, за годы войны из Томской области ушли на фронт 130 тыс. человек. Из них лишь половина вернулась домой.

«77 лет прошло со дня Великой Победы. Но время не властно над подвигом советского солдата, не способно его умалить, перечеркнуть. И сегодня внуки и правнуки тех, кто освободил мир от коричневой чумы, вновь спасают его от нацизма. Доказывая, что новое поколение россиян достойно памяти героев», — отметил глава региона.