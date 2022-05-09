Ростов-на-Дону, 9 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. На параде Победы в Ростове-на-Дону началось прохождение пеших колонн по Театральной площади. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Donland.ru Военный парад в Ростове-на-Дону

Началу военного парада, посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, предшествовала поздравительная речь заместителя командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева. После его выступления прозвучал Государственный гимн Российской Федерации.

Традиционно пеший строй возглавила рота барабанщиков — кадет Белокалитвинского имени Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Всего в парадном строю — около 2,5 тыс. человек. По Театральной площади пройдут военнослужащие различных частей, пограничники, спасатели, юнармейцы и кадеты.

По Театральной площади проедут около 50 боевых машин и затем над городом пролетит авиация.