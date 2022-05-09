Москва, 9 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая на Красной площади в Москве поздравил военнослужащих с Днем Победы и напомнил, что защита Родины всегда священна.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

«Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна», — отметил он.

«Наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм», — добавил он.