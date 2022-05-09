Москва, 9 мая 2022, 10:19 — REGNUM Российский видеохостинг Rutube временно недоступен из-за кибератаки. Об этом компания сообщила 9 мая в своём Telegram-канале.
Представители видеохостинга заявили, что ресурс подвергся «мощной кибератаке». Специалисты локализовали проблему и приступили к работам по обеспечению безопасности.
«О сроках восстановления видеосервиса сообщим в ближайшее время», — заявили в Rutube.
Сайт видеохостинга остаётся недоступен по состоянию на 10:15 мск.
В марте 2022 года число посещений видеохостинга Rutube превысило 50 млн. С начала года трафик Rutube вырос на 490%.