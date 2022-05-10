Москва, 9 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Российский видеохостинг Rutube временно недоступен из-за кибератаки. Об этом компания сообщила 9 мая в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Представители видеохостинга заявили, что ресурс подвергся «мощной кибератаке». Специалисты локализовали проблему и приступили к работам по обеспечению безопасности.

«О сроках восстановления видеосервиса сообщим в ближайшее время», — заявили в Rutube.

Сайт видеохостинга остаётся недоступен по состоянию на 10:15 мск.

В марте 2022 года число посещений видеохостинга Rutube превысило 50 млн. С начала года трафик Rutube вырос на 490%.