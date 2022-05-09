Москва, , 10:16 — REGNUM Поздравление с 77-й годовщиной победы Советского Союза над нацистской Германией опубликовала 9 мая пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

«С великим праздником, с Днём Победы! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания по случаю Дня Победы президенту России Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину.