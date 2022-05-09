Уфа, 9 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем Победы. Об этом 9 мая он написал в своем Telegram-канале.

Glavarb.ru Радий Хабиров

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«О Великой Победе, о подвигах нашего народа на фронте и в тылу — будем помнить вечно. И память эту никому не отдадим», — заявил Хабиров.

Он напомнил, что сейчас российские военнослужащие, как и их деды и прадеды, вновь бьются с нацистами.

«И, как и 77 лет назад, обязательно одержат победу. Мы желаем им достойно выполнить свой долг — во имя мира на земле, во имя памяти героических предков», — заявил глава региона.

Он поздравил жителей с Днём Победы и пожелал благополучия, крепкого здоровья, мирного неба над головой и счастья.

«Слава народу-победителю! Слава России!» — в заключении заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в параде Победы в Уфе приняли участие представители кавалерийского подразделения МВД по Башкирии и кинологи.