Баку, 9 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил память погибших за Победу над фашизмом. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

«9 мая исполняется 77 лет исторической Победе над фашизмом. По этому случаю президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложил цветы, почтил память всех сынов Азербайджана, погибших в войне», — отмечается в сообщении.

Азербайджанский народ внес важный вклад в достижение исторической Победы над фашизмом. За отвагу, проявленную на войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 170 тыс. солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.