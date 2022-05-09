Воздушная часть парада Победы в Москве отменена из-за погоды — Песков
Москва, 9 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятных погодных условий воздушная часть парада Победы в Москве отменена. Об этом 9 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Антонова Дарья ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Да», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, отменена ли в Москве воздушная часть парада Победы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве, где пройдет парад Победы.