Москва, 9 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятных погодных условий воздушная часть парада Победы в Москве отменена. Об этом 9 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, отменена ли в Москве воздушная часть парада Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве, где пройдет парад Победы.