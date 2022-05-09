Донецк, , 10:06 — REGNUM За 82 дня эскалации в ДНР погибли 106 мирных жителей, из них — трое детей, 479 человек, включая 39 детей, получили ранения. Об этом 9 мая сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Повреждено 3226 жилых домов и 681 объект гражданской инфраструктуры.

За этот период представительство зафиксировало 2608 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения — 2351.

В общей сложности ВСУ выпустили по ДНР более 25 тыс. боеприпасов различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК «Точка-У», 5 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 10 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 3606 ракет РСЗО БМ-21 «Град».